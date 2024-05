Akadeemiline või rakenduslik kõrgharidus - kumb toob tööturul edu?

Üheks erinevuseks akadeemilise ja rakenduskõrghariduse puhul on õppija kiire arusaam, kas tehtud on õige erialavalik: «Rakenduskõrgharidus on niivõrd praktiline, et iga õppur saab küllaltki ruttu aru, kas ta tahab sellel erialal töötada, ja kas see vastab tema ootustele ka tuleviku osas. Akadeemilise haridussuuna puhul läheb sellele teadmisele jõudmiseni veidi rohkem aega.» Eneken Titov lisas, et enamasti saab rakenduskõrgharidusõppe käigus ka esmase erialase töökogemuse CV-sse kirja, mis lihtsustab õpingute järgselt tööturule sisenemist.

Tööjõuturg peab mõlemat haridussuunda oluliseks

Professor märkis, et tööjõuturul oodatakse nii rakenduskõrghariduse kui akadeemilise kraadi omandanuid: «Kindlasti on neid tööandjaid, kes loodavad väga koheselt ametit oskavaid inimesi ning ettevõte ei pea tegelema nende juurde- või ümberõppega. Samas on valdkondi, kus akadeemilise hariduseta ei saa, näiteks inseneeria. Seal on vaja väga spetsiifilisi laiapõhjalisi teadmisi enne, kui saab spetsialiseeruda.»

Küll aga näitavad uuringud, et rakenduskõrghariduse omandanute tööhõive ning keskmine töötasu on kõrgem kui akadeemilise hariduse puhul. See näitab muuhulgas, et rakenduskõrghariduse omandanud inimesed töötavad rohkem õpitud erialal ehk nende haridus on paremini sihitud.

Professor Eneken Titov tõi välja, et rakenduslik haridus sobib hästi ka neile, kes on varasemalt akadeemilise hariduse omandanud: «Rakendusõppurite seas on üha rohkem neid, kes on kunagi hariduse omandanud, kuid ei tööta õpitud erialal ehk teatud oskustest jääb puudu. Näiteks, kui inimene töötab personalijuhina, kuid tunneb, et teatud erialasest pädevusest on eelmisel haridusteel vajaka jäänud, siis tullakse end täiendama rakenduskõrgharidusõppesse, et sihitult ja teadlikult omandada erialatöös vajalikud oskused.»