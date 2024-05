Tartu Ülikool läheb Ida-Virumaale sealseid õppureid enda juurde meelitama

Haridusmessiga samal ajal toimuvad töötoad, kus on võimalik katsetada erialade sobivust ja avastada uusi erialasid. Huvilistele räägitakse nii DNAst kui ka noorsootöö telgitagustest. Samuti uuritakse ajaloo ürikuid ja tuvastatakse matemaatiliste kauguste mõõtmist igapäeva elus.

«Mõlemad ühiskondlikud muutused vajavad õnnestumiseks häid spetsialiste ja maakonna nutikad noored on Ida-Virumaa tulevik. Me teeme kõik selleks, et nad saaksid edasiõppimise kohta piisavalt infot ja leiaksid endale sobiva eriala Tartu Ülikoolis või ülikooli Narva kolledžis,» selgitas Reimand.