Kohtus haridusministeeriumiga sõdinud Andrei Kante sai kaotuse osaliseks

Kolleegium on sarnaselt ringkonnakohtuga seisukohal, et kiri ei sisaldanud ebaõigeid faktiväiteid Kante kohta. Koolile adresseeritud kiri kandis pealkirja «Soovitused», sellega pöörduti kooli direktori kohusetäitja poole tema nimega. «Kiri sisaldas teavitust kolmandalt isikult saabunud märguande kohta – pöörduja tundis muret koolikeskkonna turvalisuse pärast – ning soovitusi kooli tegevuse ja abinõude kohta vägivallavaba koolikeskkonna kujundamisel. Kirjas ei leidu ühtegi väidet nimeliselt hageja kohta,» märkis riigikohus.

Ühtlasi leidis kõrgeim kohtuaste, et haridusministeerium ei avaldanud oma kirjas Kante kohta ka ebakohaseid väärtushinnanguid. «Seaduse alusel nõude rahuldamine eeldab, et ebakohase väärtushinnanguga oleks teotatud konkreetse isiku au. Kirjas ei esitatud aga ühtegi isikustatud väidet ega hinnangut hageja kohta. Ainuüksi kirja alguses olevas pöördumises «Austatud Lasnamäe Vene gümnaasiumi direktori kohusetäitja Andrei Kante» hageja nimele viitamisest ei saa järeldada, et kirjas sisaldusid väärtushinnangud just hageja kui konkreetse isiku kohta,» märkis riigikohus.