Õpetajate järelkasvu saab nüüd panustada iga gümnaasium uue e-kursuse abil

Haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaekspert Anu Vau sõnul on õpetajate järelkasvu tagamisel väga tähtis teadlikkuse tõstmine õpetajaameti olemusest. «Selleks, et gümnaasiumiõpilane kaaluks ühe võimaliku karjäärivalikuna ka õpetajaametit, on oluline õpetajatöö sisu avamine ja tutvustamine. Tartu Ülikooli loodud e-kursus pakub selleks suurepärase võimaluse,» selgitas Vau uue kursuse loomise tagamaid.

Kursuse üks autor, TÜ haridusteaduste instituudi ülddidaktika kaasprofessor Liina Lepp sõnas, et e-kursus annab õppijale võimaluse mõtestada enda jaoks õppimist ja õpetamist, saada teadlikumaks endast nii inimese kui ka õppijana ning näha õpetajatööd ja õpetajaelu uue nurga alt. «Selle teadmise toel saab noor inimene analüüsida enda sobivust õpetajaerialale ja mõelda, kas õpetaja amet võiks olla tema jaoks karjäärivalik. Kursuse «Õpetajaeriala karjäärivalikuna» läbinud noorel on valikuhetkel ka lihtsam tunnetada, mis on talle õige,» avas Liina Lepp kursuse eesmärki.

E-kursus on mõeldud kasutamiseks valikkursusena ning õppija jaoks läbitav üldjuhul täies mahus iseseisva e-õppena, kuid kodutööd eeldavad ka koolikeskkonnas tegutsemist ehk õpetajatega rääkimist, õppetöö vaatlust ja tunni või tunniosa pidamist. Õpetaja ülesandeks kursuse pidajana on toetada osalejaid, andes tagasisidet ülesannetele ja kodutöödele, koostades sissejuhatusi moodulite ja õppenädalate alguses ning kokkuvõtteid õppenädalate lõpus ja toetada osalejaid protsessi käigus tekkivates küsimustes. Õpetaja tegevust kursusel toetab põhjalik õpetajaraamat. Õpetajal on võimalus iseseisvalt kursus kasutusele võtta tervikmaterjalina või kohandada seda vastavalt õppijate vajadustele.

17. mail pälvis kursus Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri digiõppe tipptaseme tiitli ja tunnustuse «E-kursuse kvaliteedimärk 2024». Digiõppe tipptasemega tunnustati kokku kuut kursust, mis paistsid silma pedagoogilise lähenemise ja tehnoloogilise lahenduse poolest.