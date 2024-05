ASI SELGE: õppekohustuse iga tõuseb 18. eluaastani

Kavandatud on, et õppimiskohustus hakkaks kehtima neile õpilastele, kes 2025/2026. õppeaastal alustavad õpinguid 9. klassis.

Muudatused on sündinud huvigruppidega koostöös, kes on ühiselt tõdenud, et tööturul läbilöömiseks on põhiharidusest vähe. Majanduse elavdamiseks on vaja tööturule rohkem kvalifitseeritud tööjõudu. Selleks peab tõstma Eesti elanike keskmist haridustaset.