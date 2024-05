Tallinna Ülikooli rakendusuuring toob kokku AI, psühholoogia ja finantsmaailma

TLÜ ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juhi Aija Sakova sõnul on uuringu puhul tegemist uudse lähenemisega, kus tuuakse kokku tehisintellekt, inimkäitumise alane teadmine ning finantsmaailm. «See on esimene omataoline rakendusuuring, mis seob inimest uurivad teadused ja tehnoloogia, mis pälvis ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vastava toetuse. Koostöös Claricyga oleme selle uuringu võimalikuks saamise nimel töötanud ligi kaks aastat, sest sotsiaal- ja humanitaarteaduste tõrgeteta lõimimine tehnoloogia valdkonnaga on muutus, mis ei toimu takistusteta ega ka iseenesest. Seda suuremat uhkust tunnen oma kolleegide ning Tallinna Ülikooli ning Claricy koostöö üle,» selgitas Sakova.

«Uuringu eesmärk on tõestada, et inimeste isikuomadustel tuginev automatiseeritud finantsnõustamine võib olla tõhusam kui traditsioonilised üldistatud nõuanded. See innovatiivne lähenemine ühendab tehisintellekti ja käitumusliku teaduse, et pakkuda inimestele paremaid ja personaalsemaid finantsnõuandeid,» ütles Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor Kadi Liik.