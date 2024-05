EKSPERT EETRIS Mati Heidmets «Õppuri autonoomia»

Eesti on viie parima haridussüsteemi hulgas maailmas. Meie tulemus PISAs on segu tõsiselt võtmisest, distsipliinist, usaldusest õpetaja vastu ja vabadusest teha, mida tahetakse, mis tuli 1990ndatel. Hiljuti ilmus Postimehe kirjastuselt raamat «Kas Eesti PISA on viltu?» ning põhjaliku analüüsi tellis ka NCEE Washingtonist, et uurida viielt edukamalt PISA riigilt, mida nad selles valdkonnas teevad. Analüüsi koostasid Eve Eisenschmidt, Maie Kitsing, Mikk Kasesalk ja Mati Heidmets. Saates tuleb juttu, miks see raamat ja analüüs on sündinud, mida on üksteiselt õppida ja milline on rahvusvaheline haridusturg.