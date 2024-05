EKSPERT EETRIS Mart Susi «Tehisaru mõju inimõigustele»

Mõttekoht on, kas tehisaru teeb paremaid otsuseid kui inimaru. Tehisaru suudab lühikese ajaga analüüsida suurt hulka andmeid ja selle põhjal kiiresti otsustada. Ainus häda on see, et tehisarule ei meeldi, kui ta midagi ei tea. Sellisel juhul täidab ta ise lüngad. Miinuseks on ka empaatia puudumine – ta ei oska otsustada, kas mõnel juhul puhul peaks tegema erisusi. Ühiskonnas on näha, et tehisaru ja selle kasutamine areneb kiiresti ning õigusruum ei jõua sellele järele. Juristid näevad küll vaeva, aga vahe on sellegipoolest suur. Tehisaru ümber keerleb küsimusi rohkem kui vastuseid, kuid ekspertide soovitus on seda kasutada arukalt.