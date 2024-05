Uuring: koolipidajad vajavad suuremat tuge haridusjuhtide arenguks

«Kohalikke omavalitsusi küsitledes nägime, et koolipidajatena nad üldiselt mõistavad enda rolli haridusjuhtide professionaalse arengu toetamisel,» tõi Kantar Emori uuringuekspert Anna Karolin esmalt välja.

Tema sõnul pakutakse võimaluste piires haridusjuhtidele tuge igapäevase suhtluse kaudu ja aidatakse probleeme lahendada, hoitakse juhte ühises inforuumis ja pakutakse võimalusi kogemuste jagamiseks ja aeg-ajalt enese täiendamiseks.

Süsteemne tugi puudub

Samal ajal näitasid tulemused, et kuigi enamikes omavalitsustes viiakse juhtidega läbi arenguvestlusi, on puudujääke haridusjuhtide arengu süsteemsel toetamisel. «Vähe on läbimõeldud arengueesmärkide seadmist, eesmärkide elluviimise ühist jälgimist ja peegeldamist, samuti konkreetseid tegevusplaane ja nende elluviimist. Tippjuhtide arengu toetamine on Eestis täiesti tavapärane. Miks ei võiks samamoodi mõelda ka haridusasutuste juhtide toetamisest, kes on sageli veel suuremate organisatsioonide eesotsas?» küsis Karolin.

Eesti koolide ja lasteaedade juhte värbavad, juhivad ja toetavad kohaliku tasandi haridusspetsialistid. Suures enamuses 82 protsenti on tegu magistrikraadiga ametnikega, kellel on kas haridus-, sotsiaal- või humanitaarvaldkonna taust ning kelle tööstaaž selles ametis on keskmiselt 6,4 aastat. Enamasti vastutavad kõigi haridusteemade eest ühes vallas üks kuni kaks inimest. Suuremates valdades ja linnades on koole ja lasteaedu ning seega ka nende eest vastutavaid ametnikke rohkem. Keskmiselt vastutab üks inimene 14 haridusasutuse ja -juhi eest.