Ministeerium loodab haridusleppe läbirääkimisi kõigi osapooltega jätkata

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sõnas, et tegemist on haridusleppesse koondatud esialgsete ideaalpõhimõtetega, mida hakatakse osapooltega nüüd läbi arutama

«Usun, et kõik mõistavad, et ainult ühiselt koos kõigi hariduse osapooltega saame me anda õpetajatele kogu ametit läbiva kindluse nii karjäärivõimaluste, töötasu kui ka koormuse suhtes, tagada õpetajatöö väärtustamise ning õpetajate järelkasvu. Loomulikult saab riik kõiki nõudeid ka ülevalt alla kehtestada, ent üldhariduse eest vastutavaid osapooli on rohkem kui üks - õpetajate järelkasvu eest vastutavad ühiselt kõik koolipidajad,» sõnas minister ja avaldas lootust, et kõik omavalitsused tulevad siiski uuel nädalal laua taha, vaatamata sellele, et nende esindusorganisatsioon soovib läbirääkimistest õpetajate järelkasvu lahendamiseks hoiduda.