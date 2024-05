TASUB KIIRUSTADA: riigi kultuuristipendiumid ootavad kandidaate

«Kogemus teistest kultuuriruumidest on oluline osa noore loovisiku kujunemises ning enese kultuurilises määratluses. Välisülikoolides loodud teadustöödest saadud uued mõtted ja perspektiivid rikastavad oluliselt meie kultuurikeskkonda. Kultuuride ning ülikoolide vahelist dialoogi toetavat stipendiumit on meie tudengid alati aktiivselt kasutanud ning loodan, et see seadusest tulenev võimalus aitab jätkuvalt kaasa tihedale rahvusvahelisele koostööle,» ütles kultuuriministeeriumi kultuurihariduse ja ligipääsetavuse nõunik Annikki Aruväli.