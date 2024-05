Tartu Ülikooli uueks vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Ameti annab talle üle senine professor lavastaja Peeter Jalakas, kellega peetakse 23. mai õhtupoolikul toomkiriku pööningusaalis avalik vestlus teemal «Tunne ja mõte.

Septembris vabade kunstide professori tööd alustava Kadri Voorandi mitmekülgne, üllatav ja intelligentne looming põimib džässi, popi ja folgi elemente ning on hinnatud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

«Usun, et Kadri Voorand toob noore eduka muusikuna Tartu Ülikooli värsket loomingulist mõtlemist ja suudab korraga inspireerida nii üliõpilaskonda, ülikooli töötajaid kui ka vabakuulajaid,» ütles humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan professor Anti Selart. «Tema kursus annab võimaluse mõtestada oma ja ümbritsevat maailma heliloomingu kaudu.»

Kadri Voorandi sügisel algav loengukursus «Kuidas sünnib elumuutev looming ja mis minul sellest võita on? (Muusika näitel)» on erakordne ekskursioon muusikasse laiemalt. Osalejatel on võimalus mõtestada muusikaloomingut ja selle elutsüklit iseenda kaudu ning leida uusi viise oma argielu rikastamiseks loomingu abil. Kursusel saavad lisaks üliõpilastele osaleda ka kõik teised huvilised.

Kadri Voorand on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning täiendanud end Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias. Ta on andnud kontserte üle kogu maailma ning tema seitsmest albumist nelja on pärjatud Eesti aasta džässalbumi tiitliga. Muu hulgas on ta võitnud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia, Eesti Kooriühingu aasta koorihelilooja tiitli, presidendi kultuurirahastu noore kultuuritegelase preemia ja arvukalt džässmuusika auhindu.

Tema muusikalist käekirja tuntakse kirgliku ja spontaansena, samas iseloomustavad seda intellektuaalsus ja äärmiselt kõrge vokaaltehniline tase. Lisaks on silmapaistev ka tema arranžeerija- ja heliloojatöö, mille parimad tulemused on esindatud Estonian Voicesi plaatidel, aga ka viimaste laulupidude repertuaaris. Voorandi tuntumad muusikalised koosseisud on Estonian Voices, Tormis Quartet, Kadri Voorand Trio/Quartet ning viimastel aastatel Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand. Lisaks on Voorand teinud külalisena koostööd mitme teise tunnustatud muusiku ja heliloojaga, nagu Anthony Baker, Rein Rannap, Tanel Ruben, Erki Pärnoja ning Tõnu Kõrvits.

23. mail kell 16 annab Tartu toomkiriku pööningusaalis toimuva avaliku vestluse «Tunne ja mõte» käigus Kadri Voorandile ameti üle praegune vabade kunstide professor lavastaja Peeter Jalakas.