MILJONID MÄNGUS: riik pakub tasuta tööalaseid koolitusi rohkem kui 16 000 inimesele

Ministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna peaekspert Ena Drenkhan märkis, et huvilised saavad valida nii kontakt-, hübriid- kui e-koolituste vahel väga erinevates valdkondades. «Arvutikasutusest juhtimiseni ning ehitusest, mehaanikast ja elektroonikast meedia, kaubanduse ja turismini,» loetles Drenkhan. «Võrreldes varasemate aastatega saab tasuta koolitustel osaleda kaks korda rohkem inimesi ja kahekordistunud on ka pakutavate koolituste arv.»

Tänavused tasuta koolitused jagunevad sihtrühma ja rahastusallika järgi kolme rühma. Näiteks VÕTI-meetme koolituste peamine sihtrühm on erialase hariduseta, aga ka keskhariduseta ja aegunud oskustega täiskasvanud. Teine rühm, niinimetatud rohemeetme koolitused on suunatud ettevõtete töötajate roheoskuste arendamisele ja ettevõtete rohepööret toetavate tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Kolmandaks on õiglase ülemineku meetme koolitused, mille sihtrühm on Ida-Virumaal elavad või töötavad täiskasvanud, ning mis toetavad Ida-Virumaa üleminekut kliimaneutraalsele majandusele, näiteks juhtimisalased ja töötleva tööstuse arengut toetavad koolitused jne. Venekeelsed koolitused hõlmavad ka erialast eesti keele õpet.