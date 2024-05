Mikrokraad on suunatud Baltikumi ja Skandinaavia regiooni juhtidele ja ettevõtjatele ning õpetab, kuidas tehisaru abil luua rohkem aega olulisteks tegevusteks ning saavutada paremaid äritulemusi. Uue mikrokraadi esimene lend tõi kokku 11 õppurit.

Tehnoloogia mõistmisest on saanud ettevõtjate ja juhtide jaoks üks vajalikemaid oskusi. Mikrokraad «AI for Managers» on ellu kutsutud kõrgkooli rektori Andrus Pedai initsiatiivil ning kannustatud Mainor kõrgkooli uuest suunast tehnoloogiakesksele juhtimisele.