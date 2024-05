KINDEL KVALITEET: muusika- ja teatriakadeemia läbis institutsionaalse akrediteerimise

HAKA juhataja Heli Mattisen selgitas, et MusiQuE on erinevate esitluskunsti valdkondades tegutsevate kõrgkoolide organisatsioonide poolt asutatud agentuur, mis on spetsialiseerunud just nendes valdkondades tegutsevate kõrgkoolide kvaliteedihindamisele. «HAKA hinnangul on kõrgkoolide endi algatusel käivitatud spetsialiseeritud agentuuri kaasamisel selge lisaväärtus. HAKA-l ja MusiQuE-l oli võimalik kogu protsessi jooksul üksteiselt õppida. MusiQuE täiendas oma standardeid lähtuvalt HAKA institutsionaalse akrediteerimise juhendi nõuetest, HAKA esindajal oli võimalik osaleda hindamiskülastusel. Institutsionaalse akrediteerimise lõppotsuse võttis vastu HAKA hindamisnõukogu,» lisas ta.