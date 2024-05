EKSPERT EETRIS Leif Kalev «Kuidas olla tark valija?»​

Leif Kalev räägib saates Euroopa Liidu pädevusest ja sellest, et erakondade valimisprogrammides on praegu kirjas palju moraalseid soove, mida liit võiks teha ja vähe on kirjas selle kohta, mida täna tehakse. «Peab mõistma asjaolu, et paljud teemad on kohaliku poliitika küsimused ja nende osas ei saa Euroopa Liidu tasandil midagi teha,» selgitab Leif Kalev.