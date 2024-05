Tallinna Ülikoolis algas vastuvõtt magistriõppesse

Vastuvõtt on hetkel avatud 44 eestikeelsele ja 13 ingliskeelsele õppekavale.

Lisadokumentide esitamine on 26. ja 28. juunil Tallinna Ülikoolis ja Haapsalu kolledžis. Kohapeale on oodatud lisadokumente tooma need kandidaadid, kelle puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades ei ole võimalik saada riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid.