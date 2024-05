Õpetajate rahatarkuse mentorklubi ootab taas osalejaid

Mentorklubid on ellu kutsutud rahandusministeeriumi, Ettevõtliku Kooli ning Edu ja Tegu koostöös. Klubitegevuse raames õpivad õpetajad rahatarkust, et tunda end rahaasjades kindlamalt ja saadud teadmisi ka õpilastele edasi anda. Klubide mentoriteks on finantssektori valdkonna eksperdid ja erainvestorid.