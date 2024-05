Kammeri kooli asub juhtima Tiiu Rahuoja

«Tiiu Rahuoja nägemus kooli tulevikust tõestas tema häid teadmisi valdkonna- ja juhtimistrendidest. Tema süsteemsus ning väga head suhtlemisoskused aitavad hoida toimivat koolimeeskonda ja -keskkonda, et iga õpilase areng oleks toetatud,» ütles komisjoni liige Karmo Kurvits, kes on praegune Kammeri kooli direktori kohusetäitja.

«Kammeri kool on väga hea õppekeskkonna ja suure potentsiaaliga kool erivajadusega lastele. Kammeri Kooli õpilaste arv on kahanenud ja see annab võimaluse tegeleda iga õpilasega viisil, mis toetab tema individuaalset arengut. Koolimeeskonnal peab olema toetav, sõbralik ja hooliv töökeskkond, et olla oma töös parim,» sõnas Tiiu Rahuoja.