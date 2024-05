Ekspert eetris Rita Niineste: «Kuidas mõista inimeseks olemist?»

Rita Niineste räägib saates sellest, millist rolli mängivad meie kogemused ja eeldused ning kuidas inimkogemus moodustub ning mis on üldse fenomen? Ta proovib vastata ka küsimusele, miks on subjektiivne vaatepunkt oluline ja kuidas aitab fenomenoloogiline filosoofia meil mõista inimeseks olemist? «Kogemus on alati kellegi oma ja seda ei tohi ära unustada. Kogeja on alati kehaline olend ehk kui ei ole keha, siis ei saa olla taju ja ruumi kogemust. Seega kõik mida me teame on tulnud läbi kellegi kogemuste ja need on lõpuks üldistatud kujul meie teadvuses,» selgitab Niineste.