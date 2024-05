Eestlased võitsid rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil kolm kulda

Olümpiaadi žürii esimees ja TalTechi professor Jaan Kalda ütles, et nii suure olümpiaadi korraldamine, mis kestab pelgalt kolm päeva, on suur väljakutse. «Võrdluseks olgu öeldud, et näiteks rahvusvahelise füüsikaolümpiaad IPhO on võistlejate arvult vaid umbes kolm korda suurem, kuid võistlus kestab ligi kümme päeva ja eelarve on mitme miljoni euro suurune. Võistlejate ja juhendajate eranditult positiivne tagasiside andis kinnitust, et TalTechi korralduskomisjon ning võistkondade juhendajatest ning vilistlastest koostatud ligi 30-liikmeline žürii sai tööga hästi hakkama,» rääkis Kalda.