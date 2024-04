Riigikohtu tsiviilkolleegium otsustas, et kui laps asub õppima välisriigi kõrgkooli, et omandada tema võimete ja kalduvuste kohast haridust, tuleb vanemal kanda sellega kaasnevad kõrgemad ülalpidamiskulud, kui vanema majanduslik olukord seda võimaldab. Isegi siis, kui samal erialal on võimalik kõrgharidust tasuta või odavamalt omandada Eestis, võib lapse võimetele ja kalduvustele paremini vastata välisriigi kõrgkool.

Riigikohus lisas, et seni, kuni vanem on seaduse järgi võimeline last ülal pidama, tuleb tal seda teha ja kui vanemal on see majanduslikult võimalik, tuleb kanda ka lapse välismaal õppimisega seotud mõistlikud kulud. Riigikohus jättis jõusse maakohtu esialgse otsuse, millega mõisteti vanemalt tagasiulatuvalt välja elatis aja eest, mil laps õppis välismaal, ja elatis kuni ajani, mil laps lõpetab õpingud, või ajani, mil laps saab 21-aastaseks.