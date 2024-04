Ida-Virumaale oodatakse tööle ligi 200 uut haridustöötajat

Ida-Virumaal on õpetajana võimalik teenida võrreldes teiste maakondadega 50 protsenti kõrgemat palka ning kokkuleppel tööandjaga ka teisi hüvesid. Näiteks on mõned koolid koostöös omavalitsustega leidnud käimasoleval õppeaastal haridustöötajaile ka ametikorterid, märkis Ida-Viru haridusklaster.

Õpetajaid otsitakse kõikidel haridusastmetel ning suurimaks väljakutseks on leida õpetajaid just üldhariduskoolides üldainete läbiviimiseks nagu füüsika, bioloogia, eesti keel. Alushariduses on suurim vajadus eestikeelsete õpetajate järele.

Eestikeelne õpe harvendab õpetajate ridu

Peamiseks õpetajate puuduse põhjuseks on uuest õppeaastast käivituv eesti keele õppele üleminek. Lisaks toimub õpetajate seas ka kaadrivahetus, sest senine õpetajaskond vananeb ning noori ei ole piisavalt peale tulemas.

Narva Kreenholmi kooli direktor Irina Bahramova toob välja, et vene õppekeelega koolide eestikeelsele õppele üleminek on niigi keeruline, kuid kvalifitseeritud õpetajate nappus on asetanud koolid murrangulise väljakutse ette- meelitada ja värvata kooli pädevaid õpetajaid. Väga oodatud on ka alustavad õpetajad, kes on veel oma õpetajakarjääri alguses ja on täis entusiasmi ja tegutsemisindu.

Ida-Viru haridusklastri koordinaatori Kerda Eierti sõnul vajab maakond eesti keelt kõnelevaid kvalifitseeritud haridustöötajaid oluliselt juurde. Jooksval õppeaastal on kõik kvalifitseeritud õpetajad teeninud 50 protsenti kõrgemat töötasu ning sama süsteem kehtib ka sügisest.