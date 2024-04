Lõpeb kandideerimine Lae End haridusprogrammi

«Haridusvaldkonnas oleme täna olukorras, kus meil on kriitiline puudus reaalainete ja loodusainete õpetajatest, sest loodusteaduste erialalt ei tule piisavalt lõpetajaid, kes aineid koolidesse õpetama läheksid. Õpetaja panus noore inimese kujunemisse on hindamatu. Minu soov on, et igal Eesti õpilasel oleks võimalus tunda ennast tunnis turvaliselt ja julgeda eksida, seostada, avastada ning küsida. Programm pakub õpetajale enesearendamiseks suurepärast võimalust, millest soovitan kindlasti kinni haarata,» lisas Soika.