Tudengipäevad vallutavad järgmisel nädalal Tartu tänavad

Eelpäev algab Raekoja platsil kell 8 traditsioonilise pannkoogihommikuga. Hommikusöögi valik on see aasta parem kui varem ja külas on kõrgkoolide rektorid, kes jagavad kohvi. Päeva jääb lõpetama kell 15 algav kestvusüritus Käsi Autol, kus tudengid saavad proovile panna oma distsipliini ja meelekindluse.