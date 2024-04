Ekspert eetris ⟩ Margus Vihalem: «Kuidas mõelda teisiti inimese kohast looduses?»

Margus Vihalem annab saates soovitusi, kuidas elada vastutustundlikumalt ja omada kestlikumat pilti loodusest. «Peame mõtestama ümber inimese rolli maailmas ja seadma esile teiste eluvormide õigused, et seeläbi püüda ära hoida kõige hullemat,» selgitab Vihalem. Saates tuleb juttu ka filosoofiast ja keskkonnast ning kuidas need meie maailma mõjutavad.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.