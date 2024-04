Eesti sai Euroopa eksperimentaalteaduste olümpiaadilt kaks medalit

Olümpiaadil võistlevad Euroopa riike esindavad õpilased, kes saavad 17-aastakseks kõige varem võistluse toimumise aastal, seega Eestist osalevad tavaliselt 9. ja 10. klassi õpilased. Võistlusel lahendavad kahe- kuni kolmeliikmelised võistkonnad laborites teaduslikel katsetel põhinevaid ülesandeid. Võistlus on mõeldud integreerima eksperimentaalseid oskusi füüsika, keemia ja bioloogia vallas ning arendama õpilaste vahelist suhtlust ja meeskonnatööd. EOES toimus tänavu ametlikult neljandat korda, kuid tegelikult on see edasiarendus varasemast Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadist, mis alustas 2003. aastal.