KARM HOIATUS: õpetajate puudus võib klassiesised tühjaks jätta juba lähiaastatel

Kogenud õpetajad, kes on vaieldamatult oma ala spetsialistid, on Eesti hariduse kindel vundament, aga me peame mõtlema ka järelkasvule. Kutsekoja 2018. aastal läbi viidud uuringus selgus, et iga viies matemaatika-, keemia-, geograafia- ja bioloogiaõpetaja ning iga neljas füüsikaõpetaja on vähemalt 60-aastane. Praegu on olukord sisuliselt sama. Kui siia lisada veel, et üle-eelmisel õppeaastal lahkus koolist 64 bioloogiaõpetajat, 43 füüsikaõpetajat, 53 geograafiaõpetajat, 41 keemiaõpetajat ja 244 matemaatikaõpetajat – kusjuures iga aine puhul olid pooled minejatest nooremad kui 40 eluaastat –, siis on ilmselt siililegi selge, et meie haridussüsteemis on probleem!