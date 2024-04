Selgusid mullused parimad soome keele õpetajad

Tallinna ühisgümnaasiumi soome keele õpetaja Kai Yallop korraldab oma õpilastele külastusi Soome ja teistesse koolidesse ning vastutab Erasmus programmi rahvusvaheliste õpilasvahetuste eest Soome. «Kai on väga praktiline õpetaja, kes soovib kohe uut õpitut või teadmisi rakendada. Ta on paindlik, avatud ja suhtleb õpilastega siiralt. Kai rakendab väga palju aktiivõppe meetodeid, on avatud tunnikülastustele, viib tunde läbi ka väljaspool klassi ja kooli,» iseloomustati kandidaati.

Viktoria Keeltestuudio õpetaja Viktoria Alekseeva on teinud väga palju tööd, et valmistada õpilasi soome keele kutsekvalifikatsiooni eksamiteks Soomes, aidanud muuhulgas Soome suunduvaid meditsiinitöötajaid ning on üks parimaid soome keele tasemeeksamite spetsialiste Eestis. «Viktoria õpilane ei ole kunagi üksi, kui soome keel veel ületamatu tundub. Neid, kes õpilasega alustavad, on palju, neid aga, kes pikaajaliselt motiveerivad ja inspireerivad, on vähe,» öeldi muuhulgas kandidaadi kohta.