Vaata, millised maakoolid pääsesid haridusministeeriumi rahapaja äärde

Toetust eraldatakse kohalikule omavalitsusele üheks kalendriaastaks ning see on mõeldud selleks, et tagada väikekoolides klassiõpetajate ja tugispetsialistide olemasolu ning kindlustunne tuleviku osas. Koolid, mis alustavad kuueklassilistena tegevust alates sügisest, saavad toetust taotleda 2025. aasta taotlusvoorust. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga on kodulähedaste algkoolide toetuse meede kinnitatud aastateks 2024-2026.