Eestikeelne õpe toob Tallinnas klasside ette kohati korraga kaks õpetajat

Tallinna linna eesmärk on pakkuda kõigile õpilastele, olenemata nende emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Selleks on linnal loodud tegevuskava, mille alusel astub linn aktiivseid samme sujuvaks üleminekuks eestikeelsele õppele. Tuge keeleõppeks ja lõimumiseks pakutakse nii õpetajatele kui ka õpilastele.

Õpilaste toetamiseks avas linn meetme, et luua täiendavaid keeleõppe võimalusi eestikeelsele õppele üleminevate koolide 3. klassidele. Eesmärk on suurendada muu kodukeelega õpilaste valmisolekut õppida alates 1. septembrist eesti keeles. Üleminevatel koolidel oli võimalik taotleda linnalt vahendeid õppekava toetavateks eestikeelseteks tegevusteks, ringideks ja õpiabiks ning gruppide loomiseks eestikeelsetes õppeainetes. Projektitaotlusi esitati 15 koolist, kus tegevused on nüüdseks juba kuu aega toimunud.

«Lastel, kes ei ole harjunud õppima eesti keeles, on järsk üleminek väga keeruline ning piisava ettevalmistuseta võib paljudel õppetöös raskusi tekkida. Tuleb ju paralleelselt ainealastele teadmistega omandada ka uut keelt ning see ei ole sugugi lihtne,» rääkis abilinnapea Andrei Kante. «Püüame ennetada olukorda, kus ebapiisava keelest arusaamise tõttu kannatavad ka laste teadmised. Seepärast pakumegi juba praegu koolidele tuge, et valmistada õpilasi üleminekuks ette, arendades nende eesti keele oskust. On hea meel, et suurem osa üleminevatest koolidest on sellest võimalusest kinni haaranud.»