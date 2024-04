Vaata, kelle tööd pälvisid õpilaste teadusfestivalil põllumajandusministeeriumi tunnustuse

Ministeeriumi eriauhinnad üle andnud teadus- ja arendusosakonna juhataja Liis Sipelgas märkis, et uurimustöö on protsess, mis toimib seotult ühiskonna ootustega.

Teemade valik annab ühtlasi tunnetuse, mis on noortele oluline. «Jälgides teemavalikuid on lootust, et saabumas on tugev järelkasv meie praegustele ekspertidele. Teemad on väga spetsiifilised ja juba varakult nendega alustamine annab kindlasti hea stardipositsiooni, et edaspidi veelgi rohkem uurida, teada saada ja teistele pakkuda,» ütles Liis Sipelgas.