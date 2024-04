Avanesid Kristjan Jaagu välisõpingute ja õpirände toetusvoorud

«Mõlema stipendiumi tingimusi on võrreldes nende eelkäijate, Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi ja Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga mõnevõrra muudetud, et lihtsustada stipendiumi väljaandmise korda ning muuta see taotleja jaoks läbipaistvamaks ja üheselt mõistetavaks,» märkis haridus- ja noorteameti stipendiumite ja toetuste büroo juhataja Carmen Raudsepp.

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi eesmärk on suurendada rahvusvahelise kogemusega ja kõrgelt kvalifitseeritud teadlaste ja spetsialistide osakaalu Eestis. Välisõpingute stipendiumi makstakse terve magistri- või doktoriõppe läbimiseks väliskõrgkoolis. Magistriõpinguid toetatakse nendes valdkondades, mida Eestis õppida ei saa või mille õpetamise ja teadustöö tase on välismaal, võrreldes Eesti kõrgkoolidega, tunduvalt kõrgem. Doktoriõppes piiranguid ei ole.

Raudsepp toob välja, et Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiume on jagatud alates 2003. aastast ja 20 aasta jooksul on stipendiumi saanud ligi 250 andekat noort. Stipendiaadid on uurinud näiteks humanitaarabi sekkumiste mõju inimtekkeliste kriiside olukordades, varauusajal Eestis elanud laste tervist arheoloogiliste leidude põhjal, randades oleva plastiku kaardistamist tänapäevaste vahenditega, jalatsite mõju meie tasakaalusüsteemile, kliimaajaloo digitaalset analüüsi ning erinevaid meditsiiniga seotud teemasid. «Uuritud teemad kajastavad selgelt ühiskonnas aktuaalseid teemasid,» tõdes Raudsepp.