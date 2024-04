Kunstiakadeemia tõusis suure hüppega maailma tippülikoolide nimistus

EKA rektor Mart Kalm tunnustab kogukonda, töötajaid ja tudengeid tubli töö eest- «Peame Eesti Kunstiakadeemia peamiseks ülesandeks pakkuda rahvusvaheliselt kõrgel tasemel arhitektuuri-, disaini-, kunsti-, ja kunstikultuurialast kõrgharidust, millega panustame Eesti kultuuriruumi ja parema elukeskkonna kujundamisesse. Eesti ainsa avalik-õigusliku kunstiülikoolina on mul hea meel tõdeda, et EKA-t tunnustatakse maailma tasemel nii kõrgelt,» rääkis Kalm.

Haridusuuringute ettevõte Quacquarelli Symonds (QS) avalikustas kolmapäeval 2024. aastal «QS World University Rankings by Subject 2024» edetabeli, mis reastab maailma ülikoole 51 akadeemilises valdkonnas. EKA lähematest partnerülikoolidest on edetabeli kõrgetele kohtadele pääsenud Rhode Island School of Design USAs, Aalto ülikool Soomes, Londoni Royal College of Art ja The Glasgow School of Art Suurbritannias, Royal Melbourne Institute Austraalias ning Konstfack Rootsis.