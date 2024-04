Täiskasvanud õppijate hulk saavutas rekordilise taseme

Haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse valdkonna peaekspert Ena Drenkhan märkis, et tegemist on väga hea tulemusega. «Täiskasvanud õppijate hulga suurenemine näitab, et enesetäiendamise võimalused on üha paindlikumad ja inimestele paremini kättesaadavad,» ütles Drenkhan ja tõi näiteks veebikursuste osakaalu suurenemise, riikliku täienduskoolitustellimuse ja ülikoolide mikrokraadiprogrammide pakkumise. «Inimesed harjusid COVID-19 pandeemia ajal veebiõppega ja suur osa on jäänudki järjepidevalt veebiõppe võimalusi kasutama.»