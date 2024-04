Algavad eestikeelesele õppele üleminekut toetavad koolitused

Tallinna abilinnapea Andrei Kante märkis, et Tallinnal on loodud eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava, mille üheks oluliseks osaks on toetusmeetmed õpetajatele. "Linna eesmärgiks on pakkuda kõigile lastele võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus, seda nii koolis kui ka lasteaias. Õpetajate maja juurde loodud metoodika- ja kompetentsiüksus pakub õpetajatele teadmisi erialaste oskuste arendamiseks ja tuge uue olukorraga kohanemisel,» ütles Kante.

Koolitused rõhuvad praktilisusele

«Koolitused on praktilised ja sihtrühmapõhised, eelkõige on need suunatud õpetajatele, kes järgmisel õppeaastal hakkavad töötama eestikeelsele õppele üleminevates lasteaedades või koolides. Vabade kohtade olemasolul on aga oodatud ka kõik teised. Koolituselt saavad õpetajad kaasa teadmised ja oskused, millest alustada ja millega arvestada. Koolitajateks on meil selle ala praktikud ning koolituskava täieneb jooksvalt,» rääkis MEKK juhataja Natalja Mjalitsina.

«Paralleelselt alustame ka eesti õppekeelega asutustele ja lastevanematele suunatud ürituste planeerimist. Lastevanematele on kavas kohtumised nii poliitikute, ametnike kui ka ekspertidega, et saaks arutada, küsida ja kogemusi vahetada. Samuti on ettevalmistamisel lastevanemate konverents,» ütles ta.

Kolmapäeval toimub seminaripäev klassiõpetajatele. Üks esimestest keelekümbluskoolidest näitab, kuhu ja kuidas on võimalik jõuda seitsme kuuga 1. klassis ning mida ja kuidas õpetada esimeses kooliastmes. See on võimalus näha, küsida, uurida ja osaleda.

10. ja 17. aprillil ning 2. ja 8. mail toimub seminar «Ületulek eestikeelsele õppele 1. klassis». Seminarile on oodatud eestikeelsele õppele üleminevate koolide õpetajaid, kes alustavad 1. septembril tööd 1. klassis. Seminaril vastatakse küsimustele, millest alustada ja kuidas ennast kuuldavaks teha, kuidas õpetada.

Kursusele «LAK-õppe rakendamine 4. klassis» on oodatud õpetajad, kes koos lastega lähevad üle eestikeelesele õppele 4. klassis. Koolitus on ühelt poolt üldine ehk käsitletud on lõiming, keelekümblus ning lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK), teiselt poolt praktiline ehk ainepõhine ­– kuidas alustada matemaatikas, loodusõpetuses ja ka teistes ainetes eestikeelset õpet, kui seni on õpetus olnud vene keeles. Samuti on teemaks olemasoleva õppevara kasutamine.

Kursus «Töövarjutamine eestikeelse õppega alustavatele õpetajatele» on parim võimalus saada osa päevast koos juba eesti keeles töötava õpetajaga nii lasteaias kui ka koolis.

Aprill on LAK-õppe kuu ja selle raames on MEKK-ilt oodata veel arutlusi taskuhäälingus ning erinevaid artikleid.