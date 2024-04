Tehnikaülikooli esimene tudengisatelliit Koit lõpetas teekonna ereda leegiga

«Tehiskaaslase tuline lõpp on selles mõttes positiivne, et nii ei jää satelliit kosmoseprügina orbiiti reostama,» märkis tehnikaülikooli vanemlektor ja Koidu sidesüsteemi juhendaja Ivo Müürsepp.

Iga kosmosemissiooniga jääb Maa orbiidile nii oma töö lõpetanud tehiskaaslasi kui kanderakettide jäänused. «Mida rohkem sellist kosmoseprügi orbiidil on, seda suurem on tõenäosus kokkupõrgeteks. Tagajärjeks võib olla mõne kalli satelliidi häving või isegi astronautide elu ohtu sattumine,» selgitas Müürsepp. «Seega on aina olulisem küsimus – kuidas kosmoseprügi teket vähendada ja kuidas olemasolevat prügi kõrvaldada. Selles suunas käib usin uurimis- ja arendustegevus.»