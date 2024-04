Tartu Ülikooli akadeemilisel testil pani end proovile 4100 kandidaati

Akadeemilist testi sai sel kevadel lahendada kuues Eesti linnas kahel laupäeval ehk 23. märtsil ja 6. aprillil. Testi tuli tegema 4153 kandidaati, mis on 600 võrra rohkem kui eelmisel aastal ja 1540 võrra rohkem kui 2022. aastal.

Vähemalt 65-punktisele tulemusele sooritas akadeemilise testi 609 kandidaati, kes saavad valida 31 bakalaureuseastme või rakenduskõrghariduse õppekava seast endale sobiva. Nimekirja õppekavadest leiab Tartu Ülikooli veebilehelt ut.ee/akadeemiline-test.

«Aasta-aastalt on testitegijate arv kasvanud. Ka sel aastal lahendas testi taaskord rekordarv nii abituriente kui ka varem gümnaasiumi lõpetanuid. Palju õnne kõigile, kes kindlustasid koha ülikoolis,» sõnas Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk. «Tahan tänada ka kõiki neid, kes on mahuka testi ettevalmistuse ja korraldusega vaeva näinud. See pole kaugeltki muretu protsess,» lisas Valk.

Abiturientidest lahendas akadeemilist testi tänavu 36 protsenti ehk 2775 noort. Koha ülikoolis on endale praeguseks taganud 443 ehk kuus protsenti selle aasta gümnaasiumilõpetajatest. Parimaid testitegijaid, kes said vähemalt 80-punktise tulemuse, oli 72. Nemad on oodatud kandideerima programmi «Talendid Tartusse!», mille eesmärk on pakkuda võimekatele noortele mitmekesisemat õpiprogrammi ja toetada nende teadus-, ettevõtlus- või õpetamishuvi.

Tänavuse akadeemilise testi tulemust võetakse sisseastumisel arvesse vaid sel aastal. Õppekava saab valida kuni suvise sisseastumisperioodini ehk 12.–26. juunini, mil tuleb esitada sisseastumisavaldus. Kui testitulemus on alla 65 punkti, saab ülikooli kandideerida suvel riigi- või sisseastumiseksamite tulemuste alusel.

Akadeemilise testi tulemused on avaldatud sisseastumise infosüsteemis (SAIS).

Tartu Ülikool on korraldanud kevadist akadeemilist testi parimate üliõpilaskandidaatide vastuvõtuks alates 2017. aastast. Akadeemiline test on kohustuslik sisseastumiseksam kolmel Tartu Ülikooli erialal, milleks on arstiteadus, hambaarstiteadus ja psühholoogia. Vähemalt 65-punktine sooritus tagab õppekoha Tartu Ülikooli bakalaureuseastme või rakenduskõrghariduse 31 õppekava alusel õppimiseks. Testi tulemuste jaotus sarnaneb normaaljaotusega, kus keskmine ja mediaantulemus on 50 punkti ning 65-punktilise tulemuse saavutab oodatavalt 15–20 protsenti testitäitjatest. Kolmandat aastat kasutab Tartu Ülikooli akadeemilist testi oma rakenduskõrgharidusõppe vastuvõtul Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kohustusliku sisseastumiseksamina saavad akadeemilist testi 1. juulil lahendada mõlema õppeasutuse sisseastujad, kes kevadisel testil ei osalenud.