Uuring: 34 protsenti Tallinna õpilastest tarbis alkoholi 13-aastaselt

Konverentsi avava Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul näitas üle 5000 Tallinna õpilase osalusel tehtud uuring, et 4 protsenti üheksanda ja kümnenda klassi õpilastest suitsetab iga päev, 38 protsenti on suitsetanud vähemalt korra oma elus, 34 protsenti on tarbinud alkoholi juba 13-aastaselt või nooremana ning 17 protsenti on proovinud elu jooksul kanepit.

Beškina sõnul on Planet Youthi uuringu tulemused mõtlemapanevad. «Tänapäeval väärtustatakse lapsi rohkem kui kunagi varem. Oleme pühendunud nende õnnele, tervisele ja arengule. Kuid samal ajal seisame silmitsi tõsiasjaga, et tänapäeva lapsed on ohustatud rohkem kui kunagi varem,» ütles Beškina.

Abilinnapea tõdeb, et vastust ootavaid küsimusi on palju. «Kuidas saame tagada igale lapsele ohutu lapsepõlve? Kuidas luua keskkonna, kus lapsed saaksid kasvada tervetena, õnnelikena ja turvaliselt? Konverentsi eesmärk ongi pöörata olukorrale tähelepanu ja leida lahendusi, mis töötaks just meie noori arvesse võttes. Loodan, et ettekanded annavad mõtlemisainet, panevad tegutsema ning loovad pinnase aruteludele ja koostööle, sest meie noorte heaolu ja tulevik on me kõigi ühine vastutus,» rõhutas Beškina.

Konverentsi programm algab Planet Youth Tallinna mullu tehtud uuringu tulemuste tutvustusega Tallinna sotsiaal- ja servishoiuameti juhataja Raimo Saadi ja tervisesektori juhtivspetsialisti Marika Kookla ettekandel.

Järgnevad ettekanded kiirabi statistikast ja vaatest laste ja noorte õnnetustele Tallinnas, laste ja noorte mürgistustest ja nende ennetusest ning liikumisest kui lahendusest. Teemade seas on ka vähene uni kui õnnetuste riskitegur, turvaline kodukeskkond lapsele ning turvaline digiõpe koolis.

Kell 14.45–15.15 saab kuulata Planet Youthi esindaja Irina Nerubajeva ettekannet «Kuidas kaasata kogukonda ennetustöösse – Islandi ennetusmudel».

Päeva lõpetab Tiia Perteli ettekanne «Laste ja noorte tervisedendus ja ennetus».

Konverents algab teisipäeval kell 10 Tallinnas Hestia Hotell Euroopas Paadi tänav 5.