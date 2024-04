Anto Raukase stipendiumi saavad kaks TalTechi tudengit

Mirtel Toming on osalenud tuumaenergeetika aruteludel ja temaatilisel praktikumil ning uurib Tallinna tehnikaülikoolis lisaks rakendusfüüsika interdistsiplinaarsele õppekavale ka tuumamagnetresonants-spektroskoopia diagnostika meetodeid.

Daria Kolomiitseva õppis juba gümnaasiumis loodusteaduslikke valikaineid, tal on suur huvi tuumafüüsika ja matemaatika vastu ning kõrge motivatsioon tegutseda tulevikus energeetikavaldkonnas.

2000-eurone stipendium on suunatud energeetika või füüsika bakalaureuse või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku.