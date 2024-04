Professor Tarmo Tamm räägib inauguratsiooniloengul plasti tulevikust

Tamme sõnul võib liialdamata öelda, et kõik inimesed kasutavad iga päev polümeermaterjale. «Väga suured molekulid, osalise kristallilisuse tõttu kergesti deformeeritav struktuur ning varieeruvad füüsikalised ja keemilised omadused teevad polümeeridest aineklassi, milleta me läbi ei saa. Viimased 70 aastat on sünteetilised polümeerid asendanud paljusid teisi materjale meie igapäevaelus,» rääkis Tamm.

Tema sõnull elatakse plastiajastul: kõigest seitsme aastakümnega on maailma plastitoodang jõudnud nullist poole miljardi tonnini aastas. Enamik on kuulnud plastisaarestikest ookeanides, mikroplastist keskkonnas ja inimeste endi organismis ning Euroopa Liidu juba kehtivatest ja tulevastest piirangutest seoses plastist toodete kasutamisega. «Tänapäeval otsime aina enam kestlikke lahendusi looduslike polümeeride, näiteks tselluloosi laiemaks kasutamiseks,» lisas professor.

Polümeermaterjale on inimene kasutanud aastatuhandeid ja ta leiutab järjest uusi. Mõni neist juhib elektrit ja reageerib ümbritsevale keskkonnale, teine laguneb looduses kiiresti ja jälgi jätmata ning kolmas kannatab üsna ekstreemseid tingimusi. «Kas saaksime hakkama ilma polümeerideta? Kuidas me teame, et mõni plast laguneb looduses 300 ja mõni 3000 aastat? Mil viisil reageerib plastiuputusele loodus ja mis võimalused on vähendada plastijäätmete teket?» püstitas Tamm küsimusi.