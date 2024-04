Õiguskantsler: õpilaselt selgituse küsimine ei tohi mõjuda karistusena

Madiselt paluti hinnangut, kas kooli personalil on õigus nõuda õpilaselt kirjalikke selgitusi. «Leian, et kooli kodukorra rikkumise korral on koolil õigus ja kohustus selgitada välja kõik juhtumi asjaolud. Juhtumi asjaolude väljaselgitamise viis ei tohi mõjuda õpilasele karistusena ega tema väärikust alandada,» selgitas Madise.