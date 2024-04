Lapsi lihtsalt pole: üldhariduskool vajab uusi tegevusmudeleid

«Õpetajakoolituse õppekohtade arvu suurendamise kõrval on oluline otsida lahendusi, kuidas õpetajate piirkondlikku üle- ja puudujääki tasakaalustada. Muu hulgas on vaja läbi mõelda, kuidas me saame tulevikus suurlinnadest väljaspool olevaid õpetajaid paremini kaasata,» ütles Danilov.

Arenguseire Keskus toob aastaraamatus välja, et üks võimalus on õpetajate jagamine koolide vahel ning veebiõppe laialdasem rakendamine. «Eestis on häid näiteid, kuidas maakoolide õpetajad suudavad ka teisest Eesti maapiirkonnast õpilasi veebi kaudu juhendada,» sõnas Danilov ning lisas, et selleks on vaja koolidel ja omavalitsusüksustel teha koostööd, ühildades tunniplaane, tagades vajalikud IT-lahendused või korraldades õpetajate liikumist mitme kooli vahel. «Tuleb arvestada sedagi, et veebiõpe peab olema õpilasi kaasav ja interaktiivne, mitte lihtsalt kuiv loeng veebi vahendusel,» rõhutas ta.