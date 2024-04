Õpetajatele teatatakse vallandamisest

Alates märtsist on koolid ja lasteaiad hakanud teatama nende õpetajate lepingute lõpetamisest, kes ei vasta 1. augustist jõustuvatele kvalifikatsiooninõuetele. Enamik haridusasutusi on paralleelselt üleminekukava ettevalmistamisega juba mitu kuud otsinud ja värvanud kvalifikatsiooninõuetele vastavaid spetsialiste ning jätkavad seda ka edaspidi. Statistika näitab, et haridus- ja teadusministeeriumi täiendav rahastamine Ida-Virumaa õpetajatele on toetanud ja motiveerinud olemasolevaid potentsiaalseid õpetajaid linnas, kuid ei ole olnud piisavalt atraktiivne väljaspoolt Ida-Virumaad töötavate õpetajate jaoks. Võib-olla on osalt põhjuseks see, et spetsialistidest on puudus kogu Eestis, sõltumata piirkonnast, märkis abilinnapea.

«Vaatamata kõigile raskustele ja prognoosidele ei räägi me muidugi haridusreformist loobumisest, küsimus ei ole üldse selles, Narva haridusasutused teevad jätkuvalt kõik endast oleneva, et valmistuda eestikeelsele haridusele üleminekuks. Õpetajad jätkavad keelekursustel käimist, osalevad erinevates keeleõppe vahetusprogrammis ja paljud õpetajad peavad sooritama vastavad eksamid. Haridusasutused hakkavad veelgi aktiivsemalt värbama töötajaid. Tänaseks on aga selge, et kõik eespool nimetatud meetmed ei ole siiski piisavad, et leida nii palju õpetajaid. Koolid ja lasteaiad vajavad sügavamat ja tõsisemat toetust riigi tasandil, sest eelseisval õppeaastal on spetsialistide puudus märgatav üle Eesti,» ütles Pissareva.