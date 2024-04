Maaülikool pakub Ukraina kodanikest õppuritele stipendiumit

Vastuvõtt ingliskeelsetele magistriõppekavadele on kolmandatest riikidest, sealhulgas Ukrainast pärit üliõpilastele avatud kuni 10. aprillini, veterinaarmeditsiini erialal saab avaldusi esitada kauem.

Maaülikool pakub ingliskeelset õpet neljal õppekaval. Neist kolm on magistriõppekavad ja eeldavad sisseastujalt juba varasemat bakalaureusekraadi. Ingliskeelses magistriõppes saab õppida maastikuarhitektuuri, metsanduse kavandamist ja analüüsi ning keskkonnajuhtimist kliimamuutuse tingimustes.

Ingliskeelsele veterinaarmeditsiini erialale on võimalik sisse astuda juba keskhariduse baasilt, kuid arvestama peab, et veterinaaria on valdkond, mis eeldab õppima tulijalt tõelist kutsumust, sest meditsiiniõpingud on pingelised ja kestavad kokku kuus aastat.

Eesti Maaülikool pakub igal ingliskeelsel õppekaval kahele Ukraina kodakondsusega üliõpilasele stipendiumi, mis katab õppemaksu. Stipendiumi saamise eelduseks on õppekaval edasijõudmine. Lisaks saavad stipendiaadid vabastuse rendi maksmisest maaülikooli ühiselamus.

Veterinaarmeditsiini õppekaval on sellele stipendiumile seatud siiski eritingimused. Nimelt on stipendiumi saamise eelduseks Ukrainas sõja tõttu katkenud õpingud veterinaarmeditsiini erialal, stipendiumi on võimalik saada alates vastuvõtust teisele kursusele. Kui ingliskeelsel veterinaarmeditsiini erialal oodatakse kolmandatest riikidest pärit üliõpilaste avaldusi kuni 2. maini, siis need, kelle õpingud katkesid sõja tõttu Ukrainas, saavad kandideerida kuni 31. maini.

Õppima tulekuks on vaja esitada eelnevat haridust tõendav dokument, isikut tõendav dokument ning tõendada piisavat inglise keele oskust. Samuti tuleb kirjutada motivatsioonikiri, mis põhjendab erialavalikut. Kui muidu on Eesti Maaülikoolis ingliskeelsetele õppekavadele kandideerimise tasu 100 eurot, siis see ei kehti eesti ja ukraina kodakondsusega inimestel, eelmise õppeastme Eestis lõpetanud isikutel ja veterinaarmeditsiini õppekavale kandideerimisel.

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidest, Šveitsist, Suurbritanniast, Gruusiast ja Türgist pärit üliõpilaskandidaadid saavad esitada sisseastumisavaldusi Eesti Maaülikooli ingliskeelsetele õppekavadele õppima tulekuks kauem, kuni 31. maini. Vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele algab maaülikoolis 3. juunil ja kestab 4. juulini.