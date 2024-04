Ekspert eetris ⟩ Jaanus Terasmaa: «Kliimamuutused – kas me oleme lootusetult hiljaks jäänud?»

Jaanus Terasmaa räägib saates, et looduses ei saa protsesse, nagu näiteks meretaseme tõus, lihtsalt tagasi pöörata kui need on juba käima läinud. «Samas on meil võimalus protsesse pidurdada, mis tõesti meid endid otseselt enam ei mõjuta, kuid me peame pingutama tulevaste põlvede nimel, et neil oleks ka elamisväärsed tingimused,» selgitab Terasmaa.