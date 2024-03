ChatGPT siiski nüristab õpilasi ja teeb neid just sellisteks

Hiljutises uuringus, mis avaldati rahvusvahelises haridustehnoloogia ajakirjas International Journal of Educational Technology in Higher Education, leiti murettekitav seos mälukaotuse ja halvenevate hinnetega üliõpilaste seas, kes kasutavad ChatGPTd. Uurimisrühm, kes uuris sadu ülikooliõpilasi alates bakalaureuseastmest kuni doktorantideni, jagas oma töö kaheks faasiks, toetudes isiklikule hinnangule.

«Minu huvi selle teema vastu sai alguse generatiivse tehisintellekti kasvavast levikust koolides ja selle potentsiaalsest mõjust üliõpilastele,» ütles uuringu kaasautor Muhammad Abhas Pakistani rahvusvahelise arvuti- ja tekkivate teaduste ülikoolist (National University of Computer and Emerging Sciences in Pakistan) PsyPostile. Viimase aasta jooksul märkas ta üha suurenevat kriitikavaba sõltuvust generatiivsetest tehisaru vahenditest oma õpilaste seas, kui nad täitsid erinevaid ülesandeid ja projekte.