Üle Eesti jagab nüüd teadmisi 520 rahatargemat õpetajat

«Mida rahatargemad on riigi kodanikud, seda kindlam on meie inimeste ja riigi tulevik,“ kõneles rahandusminister Mart Võrklaev. «Aitäh mentoritele, kes on võtnud südameasjaks finantsteadmisi jagada ning õpetajatele, kes need omakorda õpilasteni viivad. Muutused algavad lastest ning nii jõuavad õpetajatelt saadud tarkused sageli ka kodudesse, märkis minister. «Rahatarkus kooliprogrammi annab eelkõige aga noortele endile tulevikuks olulise teadmiste ja oskuste baasi, et elus paremini läbi lüüa.»