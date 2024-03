Ekspert eetris ⟩ Triin Roosalu: «Miks me ei räägi palkadest?»

Triin Roosalu selgitab, et kui rääkida soolisest palgalõhest, siis tundub, nagu sellele oleks vastus juba olemas ja me kõik teame, mida on vaja teha. «Eestis on küll korralik seadusandlus ja tööandjatel on kohustus tegeleda soolise võrdõigulikkuse edendamisega, kuid tuleb välja, et seadusest üksi ei piisa ja teine osa sellest on hea tahte küsimus,» räägib Roosalu. Triin Roosalu lisab, et tööandjaid intervjueerides on selgeks saanud, et seni, kuni riik ei anna selget sõnumit, mis suunab olukorda muutma, prioriseeritakse organisatsioonides teisi teemasid.