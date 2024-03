Maardu küsib lasteaedadele osalise eestikeelse õppe võimaldamist

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on eestikeelsele õppele üleminek oluline eesmärk ning linna toega panustavad vene õppekeelega lasteaedade pedagoogid aktiivselt oma eesti keele oskuse parandamisse.

Mureks on õpetajate puudus

«Soovin tunnistada ja julgustada kõiki tublisid õpetajaid, kes osalevad keelekursustel, võtavad osa keelekohvikutest, õpivad eesti keelt eraõpetajatega eesmärgiga sooritada keeleeksam kategooriale C1. Samas peame tunnistama, et nõuetele vastavate lasteaia õpetajate puudus Maardu vene õppekeelega lasteaedades on väga suur ning keelenõuetele vastavaid pedagooge on väga raske leida,» sõnas linnapea.

Lasteaedades Rukkilill ja Rõõm on 23 rühma, kus töötab 46 pedagoogi, kellest on nõutav C1 keeletase vaid 11 pedagoogil. Sealhulgas on viis eesti emakeelega õpetajat pilootprojektist «Professionaalne eestikeelne õpetaja», kelle puhul ei ole teada, kas nad jätkavad lasteaias töötamist pärast projekti lõppu. Eelmisel aastal korraldati lasteaedades konkursse mitmele ametikohale, saadetud avalduste seas ei olnud ühtegi kvalifikatsiooninõuetele vastavat kandidaati.

Arvestades üleriigilist õpetajate puudust, linna olukorda ning lasteaiaõpetaja konkursside tulemusi, jõuti järeldusele, et 1. augustist 2024 on lasteaiad Rukkilill ja Rõõm suutelised ainult osaliselt ehk 50 protsendi ulatuses täitma eestikeelse õppe- ja kasvatustegevuse nõuet. See tähendab seda, et kõikides rühmades pool päeva toimuks õppetegevus eesti keeles ning pool päeva muus keeles. Muusika- ja liikumisõpetuse tunnid toimuvad täielikult eesti keeles.

Lisaaeg keeleeksami tegemiseks